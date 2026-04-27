Старые купюры в казахстане выводят из оборота: какие и до какого срока

В Национальном банке сообщили о поэтапном выводе из обращения банкнот старого образца. Речь идет о купюрах номиналом 2000 и 10 000 тенге — для них установлены разные сроки использования и обмена, передает tengrinews.kz

Какие купюры перестанут принимать

Срок использования банкнот номиналом 2000 тенге старого образца завершается 24 июня 2026 года. Этот период был частью параллельного обращения, которое длилось с декабря 2024 года.

Что касается купюры в 10 000 тенге, ее изначально планировали вывести из оборота в 2026 году. Однако регулятор продлил срок еще на год — теперь она будет действовать до июня 2027 года.

Где обменять старые деньги

После завершения срока использования казахстанцы смогут обменять старые банкноты:

— в банках второго уровня

— в отделениях «Казпочты» — в течение 3 лет

— в филиалах Национального банка — без ограничений по срокам

При этом до окончания периода параллельного обращения все предприниматели обязаны принимать купюры как старого, так и нового образца.

Почему меняют банкноты

В Нацбанке пояснили, что в стране постепенно вводится новая серия банкнот «Сакский стиль». На время обновления действует параллельное обращение — это позволяет использовать старые деньги без спешки и постепенно адаптировать банковское оборудование и кассовые системы.

Такой подход, по данным регулятора, снижает нагрузку на бизнес и исключает неудобства для населения при переходе на новые банкноты.

