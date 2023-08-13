USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Старые, лишенные возможности жить полноценной жизнью собаки, могут быть гуманно…

Старые, лишенные возможности жить полноценной жизнью собаки, могут быть гуманно убиты решением веткомиссии — эксперт

pixabay.com

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК не исключают возможности увеличения бродячих собак после вступления в силу Правил учета домашних животных, передает МИА «Казинформ».

«Действительно, существует риск увеличения количества бездомных собак. Но все бездомные собаки чипируются и помещаются в места временного содержания за счет местного бюджета. В случае размножения таких собак, их численность регулируется местным исполнительным органом. Старые, лишенные возможности жить полноценной жизнью собаки, могут быть гуманно убиты решением ветеринарной комиссии», — сказал главный эксперт комитета в ходе брифинга в столице.

Он отметил, что лица, уклоняющиеся от регистрации и выгуливающие собак и кошек, будут привлечены к ответственности.

«В правилах учета предусмотрены 6 изделий, таких как чип, поводок, болюс. Их выбирает сам хозяин питомца. Поскольку это рынок, цены также будут разными», — добавил спикер.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Названы популярные имена новорожденных в Казахстане
Следующая новость

90 человек были объявлены в розыск этим летом в Костанайской области — волонтёры