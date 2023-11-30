Старые рамы демонтировали, новые не поставили. Жители дома в Костанае возмущены работой подрядчика

Свалка из старых деревянных рам образовалась возле дома 20 по проспекту Абая. Старые рамы лежат уже больше месяца. Их демонтировали с балконов жильцов этого дома.

Для придания городу единого архитектурного стиля, жильцам, чьи балконы выходят на центральный проспект Костаная, отдел жилищных отношений предложил заменить старые деревянные рамы на балконах, на новые пластиковые. По словам жильцов, работы по демонтажу произвели быстро, обещали также быстро установить новые, но спустя полтора месяца ничего не произошло.

«На следующей неделе минусовая температура будет, какие работы с пластиком можно производить при -10 градусов? Это однозначно подрядчик закупит самую дешевую пену, самые дешевые составляющие. Это однозначно будет. И по весне мы будем вынуждены всем домом демонтировать фасады уже за свои средства. Двойная работа, двойные затраты», — сказал житель дома №20 по проспекту Абая Алексей Велигоша.

Алексей Вельгоша рассказал, что многие жители дома уже начинают переживать, что вместо демонтированных балконов новые им вовсе не установят. Обращались жильцы уже неоднократно в отдел жилищных отношений, но там им внятного ответа не дают, и просто просят подождать.

«Все очень возмущены. Очень. Никто и не думал, что это столько продлится. Начали то, когда совсем тепло было. А сейчас видите какая погода стоит, а они почему-то не появляются. Здесь не так много 19 квартир, я думаю, что можно и побыстрее сделать», — говорит жительница дома №20 по проспекту Абая Ольга Дёмина.

В отделе жилищных отношений рассказали, что действительно этот дом вошел в список, где меняют облицовку балконов. Все работы подрядчик должен был произвести в десятидневный срок, но у компании возникли проблемы с поставками окон. Их везут из Алматы. И точных сроков назвать не смогли. Связались по телефону мы и с подрядной организацией, там сказали, что окна сейчас в пути, а задержка произошла из-за гололеда. Как только их доставят в Костанай, комания займётся облицовкой балконов в этом доме.

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