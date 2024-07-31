Старые вагоны без кондиционеров: на жалобы казахстанцев ответил глава Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, когда на смену старым вагонам придут новые. На качество перевозок постоянно жалуются казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

По словам Марата Карабаева, на сегодня имеется 2667 вагонов. 30% из них – это вагонный парк с возрастом свыше 25 лет.

«Этого мало. Парк вагонов достаточно старый. В них не предусмотрены кондиционеры. Именно поэтому в жаркий летний период из оборота мы определенные вагоны снимаем. Поэтому я говорю, что (в этом году. – Прим. ред.) значительно увеличили поставку вагонного парка для КТЖ. Есть конкретные сроки, по нашим расчетам, в этом году – 140 (новых вагонов будут. – Прим. ред.), в следующем – 224 и в 2026 году, когда мы получим свыше 250 вагонов, – примерно будет 3 тыс. вагонов в национальной компании. Этого достаточно для того, чтобы регулировать вопросы», – заявил он.

Он же рассказал, есть ли у министерства возможность отказать в лицензии перевозчикам, если они используют старые и грязные вагоны.

«Безусловно, такая возможность есть – отвод лицензии. У нас 12 частных перевозчиков. Но тогда мы вернемся к тому вопросу, что ранее был задан. У нас сейчас не хватает вагонного состава. Если мы из оборота частных перевозчиков остановим, тогда это приведет к тому, что нехватка билетов еще больше будет. Да, мы понимаем, что вагоны свыше 25 лет (эксплуатируются. – Прим. ред.). Да, такое есть, но как только пополним новым вагонным парком, после этого по таким частым тоже решения будем принимать. Сейчас для нас приоритет – наличие данных вагонов для обеспечения сообщения между регионами Казахстана», – резюмировал министр.

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