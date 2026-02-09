Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании прокомментировал ситуацию вокруг тарифа на вывоз твёрдых бытовых отходов. По его словам, апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции, которым действующий тариф был отменён. При этом у акимата сохраняется право обжаловать данное решение в кассационном порядке. Срок для подачи кассации составляет до шести месяцев.

Новый тариф разрабатывается параллельно

Параллельно с судебными разбирательствами, по поручению акима, управление жилищно-коммунального хозяйства занималось разработкой нового тарифа. Как отметил Марат Жундубаев, уже на стадии проекта видно, что он может оказаться выше ранее действовавшего.

Причина заключается в нарушениях методологии при прежних расчётах. В частности, при обосновании тарифа использовались данные 2018 года, которые существенно ниже текущих показателей.

Рост затрат и необходимость пересмотра расчётов

Глава города пояснил, что за последние годы значительно выросли цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги и заработные платы. Эти изменения не были в полной мере учтены в предыдущем тарифе.

По словам акима, без экономически обоснованного тарифа обеспечивать надлежащее санитарное состояние города становится крайне сложно.

Состояние предприятия «Тазалык»

Марат Жундубаев напомнил, что благодаря действовавшему тарифу предприятие «Тазалык» смогло приобрести часть специализированной техники и повысить заработную плату сотрудникам. Однако на сегодняшний день у компании всё ещё нет возможности на 100% обновить контейнерный парк и автотехнику.

«Тариф должен быть справедливым»

Аким подчеркнул, что тариф в любом случае должен быть справедливым и соответствовать реальным затратам. Использование заниженного тарифа он сравнил с попыткой «ходить в галошах», отметив, что это не позволяет развивать систему коммунального обслуживания.

Каким может быть новый тариф

По информации акимата, сертифицированная организация, разрабатывающая расчёты, предварительно оценивает рост тарифа примерно в 60%, тогда как ранее он увеличивался на 53%. Таким образом, снижение тарифа в перспективе не рассматривается.

Окончательное решение — принимать новый тариф или продолжать судебное обжалование — будет принято в ближайшее время.

