Стать бойцами «Жасыл-ел» смогут стать около 200 костанайцев

Трудовой сезон для молодых бойцов начнется летом, а пока стартует прием заявок на участие. Эта программа действует с 2005 года, желающих поучаствовать с каждым годом становится больше.

Набор бойцов в отряды «Жасыл -ел» стартует с 17 мая. В этом году планируется набрать 200 бойцов и разделить их на летние месяцы. Заключать договор с участником будут на 1 месяц, но если бойцы пожелают продлить договор на все лето, ему не откажут.

«Хорошая возможность в летний период молодым людям поработать для себя, по разным направлениям строительство, благоустройство, озеленение, посадка деревьев, покраска бордюров, санитарная очистка лесов, водохранилищ. Данная программа в последнее время зарекомендовала себя как одно из наиболее активных студенческих формирований «, — отмечает Асем Ещанова руководитель отдела внутренней политики акимата города Костанай.

Стать участником могут старшеклассники и студенты, достигшие 16-летнего возраста. Список документов минимальный — это копия удостоверения личности, фото 3 на 4, медицинская справка, если участнику нет 18 лет, то доверенность от родителей и наличие лицевого счета в любом банке

«Если 16 лет ребенок, то то 4х часовой, по трудовому кодексу 4 часа должен отработать. Они уже сами договариваются с работодателем они будут отрабатывать с 8 до 12 либо с 2 до 6 вечера. А от 18 и выше ребята они могут работать 8-ми часовой это тоже их желание, если они пожелают только 4 часа то это их желание»,- рассказывает Асем Ещанова

Заработная плата бойцов будет варьироваться от 60000 до 80000 тенге. В этом году принимать заявки на участие будет общественный фонд «Sanaly_urpaq2050». Со следующей недели они начнут проводить встречи в учебных заведениях города для информирования о программе Жасыл ел.

«Мы сегодня стараемся сделать все каналы связи доступными. Мы понимаем, что есть участники которые учатся в учебном заведении и с ними встретятся представители информационной группы молодежного маслихата , помимо этого мы сейчас готовим информацию для соц.сетей потому что мы понимаем, что молодежь , есть например ребята выпускники или старшеклассники для них мы будем делать публикации и указывать контакты нашего общественного фонда»,- рассказал Серик Манасбаев председатель общественного фонда «Sanaly_urpaq2050»

После того, как общественный фонд примет заявки на участие, они передают список участников в акимат Костаная, а там уже заключается договор с подрядными организациями, на данный момент их 6.

«Программа «Жасыл ел» уже не первый год работает у нас в регионе, она стала традиционной многие ребята ее ждут, многие ребята знают, что это не только заработок но и времяпровождение тут и идеологический кейс есть , сегодня мы понимаем, что ребята молодые, которые начинают наводить порядок на улице , прибираться, красить деревья вряд ли эти ребята будут сорить и мусорить», — подчеркнул Серик Манасбаев

Прием заявок продлится до 31 мая. Стоит отметить, что уже сейчас желающих поучаствовать в программе много.

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