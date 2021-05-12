Стать участником программы «С дипломом в село!» теперь могут и государственные служащие

Вопрос дефицита кадров в районах актуален и среди госслужащих. Именно поэтому эту категорию внесли в список участников программы. Те, кто переедет работать и жить в село, получают подъёмное пособие и бюджетный кредит на жильё. Правда, с начала реализации программы, желающих поучаствовать в ней пока не много.

Акмарал Исмадьярова одна из первых участников программы с дипломом в село для госслужащих. Она уже получила подъемные пособия, и работает главным специалистом в Дамдинском сельском округе Наурзумского района.

» То, что программа «С дипломом в село» осуществляется, я знала очень давно, но о том, что включили государственных служащих, я узнала посредством сми и социальных сетей. Сразу же решила воспользоваться шансом, собрала все необходимые документы и подала заявку в цоне», — рассказывает Акмарал Исмадьярова участница программы

Программа «С дипломом в село» в стране реализуется на протяжении 10 лет, ее внедрили для специалистов области здравоохранения, образования, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, а в прошлом году в этот перечень добавили и госслужащих.

«Конечно же на сегодняшний день у нас имеется нехватка кадров в сельских населенных пунктах, в особенности это наблюдается нехватка кадров в таких районах как Наурзумский район, Алтынсаринский район, Узункольский, ну и практически в каждом регионе у нас есть нехватка специалистов именно в сельских округах», — отмечает Алия Оспанова руководитель управления Департамента по делам государственно службы по Костанайской области.

В рамках проекта предусматриваются меры социальной поддержки в виде выплат подъемного пособия в размере 100 МРП, или более 250 000 тенге. Кроме того, молодой специалист, приехавший работать в село, может рассчитывать на получение бюджетный кредит на жилье в размере 1500 МРП, а это около 4,5 миллионов тенге

«Это государственная услуга которая оказывается акиматами городов и районов, рабочий орган это отдел экономики и бюджетного планирования, необходимо подать заявку , также можно подать и в электронном виде и потом уже рассматривает комиссия и принимает решение о предоставление услуги «,- рассказала Алия Оспанова

Основной целью программы является стимулирование и закрепление дипломированных специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты. Стать участником может любой желающий.

С ноября 2020 года 4 человека прибыли для работы и проживания в сельскую местность. Они подали заявку на подъемные пособия и бюджетный кредит для покупки жилья, и пока ожидают ответ.



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