Статистика COVID-19 в Костанайской области на 1 сентября

В Костанайской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по состоянию на 31 августа

В городе Костанай зарегистрировано 2 человека с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Узункольского района -2 случая и Денисовского района — 2 случая.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3414 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2849.

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