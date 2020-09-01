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Статистика COVID-19 в Костанайской области на 1 сентября

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В Костанайской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по состоянию на 31 августа 

В городе Костанай зарегистрировано 2 человека с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Узункольского района -2 случая и Денисовского района — 2 случая.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3414 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2849.

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COVID-2019 в Казахстане

105872 - зарегистрированно

96899 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3414 - в Костанайской области

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