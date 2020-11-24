Статистика COVID-19 в Костанайской области на 24 ноября

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

23 ноября в Костанайской области зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.

Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 15 – г.Рудный, 4 — г.Аркалык, 4 – Житикаринского района, 4 – Костанайского района, 2 – г.Лисаковск, 2 – Мендыкаринского района, 1 – Карасуского района.

48 обследованы по самообращению, 17 по эпидемиологическим показаниям (контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции), 3 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 23 ноября зарегистрировано 4847 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3732 человека.

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