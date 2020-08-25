Статистика COVID-19 в Костанайской области на 25 августа

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В Костанайской области зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Три случая COVID-19 выявлено у жителей города Костанай, два в городе Рудный, в г.Аркалык зарегистрирован один случай.
В регионах области выявлено по 1 пациенту с диагнозом КВИ – в Камыстинском, Алтынсаринском, Костанайском районах и районе им.Б.Майлина.
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 24 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 5 человек.
По состоянию на 24 августа в регионе выявлено 3356 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 2763 человек.
COVID-2019 в Казахстане
104902 - зарегистрированно
93405 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3356 - в Костанайской области