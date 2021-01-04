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Статистика COVID-19 в Костанайской области на 4 января

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

3 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, по 6 случаев среди жителей Карабалыкского и Узункольского районов, 4 – Федоровского района, по 2 случая — г.Житикары, Костанайского района, 1 – Сарыкольского района.
55 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 3 января 2021 года зарегистрировано 7740 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7281.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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