Статистика COVID-19 в Костанайской области на 4 января

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
3 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, по 6 случаев среди жителей Карабалыкского и Узункольского районов, 4 – Федоровского района, по 2 случая — г.Житикары, Костанайского района, 1 – Сарыкольского района.
55 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 3 января 2021 года зарегистрировано 7740 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7281.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области