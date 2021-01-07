Статистика COVID-19 в Костанайской области на 7 января

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
6 января в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 7 – Денисовского района, 6 – г.Рудный, 6 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Мендыкаринского районов и г.Житикары, 2 случая в Узункольском районе.
50 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 3 с профцелью, по прибытию авиасообщением с Египта.
Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 8 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020г по 6 января 2021г зарегистрировано 7912 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7296.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области