Статистика COVID-19 в Костанайской области на 7 января

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

6 января в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 7 – Денисовского района, 6 – г.Рудный, 6 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Мендыкаринского районов и г.Житикары, 2 случая в Узункольском районе.

50 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 3 с профцелью, по прибытию авиасообщением с Египта.

Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 8 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020г по 6 января 2021г зарегистрировано 7912 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7296.

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