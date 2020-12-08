Статистика COVID-19 в Костанайской области на 8 декабря

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
7 декабря в Костанайской области зарегистрировано 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.
Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 14 — г.Рудный, 8 – Костанайского района, 7 – г.Лисаковск, 3 – Узункольского района, 2 – г.Житикары, по 1 случаю в Камыстинском и Алтынсаринском районах.
49 обследованы по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 в целях эпид.надзора.
Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 7 декабря зарегистрировано 5956 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 4612 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области