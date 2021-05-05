Статистика по умершим от пневмонии и коронавируса в Казахстане

В Минздраве опубликовали информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz.

На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 572 человека (44 202 КВИ+ и 370 КВИ-), из них в стационарах находится 15 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 557 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 784 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19:

на 3 мая 2021 года зарегистрировано 29 новых случаев заболевания, пять случаев с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших — 53 122, случаев с летальным исходом — 817, всего выздоровели 51 935 человек.

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