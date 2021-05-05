Статистика по умершим от пневмонии и коронавируса в Казахстане

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В Минздраве опубликовали информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz.
На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 572 человека (44 202 КВИ+ и 370 КВИ-), из них в стационарах находится 15 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 557 пациентов.
- в тяжелом состоянии – 784 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19:
на 3 мая 2021 года зарегистрировано 29 новых случаев заболевания, пять случаев с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших — 53 122, случаев с летальным исходом — 817, всего выздоровели 51 935 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области