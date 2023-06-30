Статью о разжигании розни изменят в Казахстане

Сенаторы одобрили в двух чтениях законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. В числе прочего он предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс страны, передает Tengrinews.kz.

С принятием данного законопроекта для собственников и законных представителей онлайн-платформ в Казахстане вводится обязательство незамедлительно уведомлять правоохранительные органы в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина, а также по предписанию уполномоченного органа приостанавливать на территории страны деятельность аккаунтов, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка.

В Уголовный кодекс Казахстана вносятся поправки в части включения в диспозиции статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации дополнительного основания по их применению в случае совершения деяния с использованием онлайн-платформ.

Законопроект предусматривает и обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке.

Также законопроект устанавливает обязательства для пользователей онлайн-платформ по идентификации и маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, в том числе таргетированной онлайн-рекламы и спонсорского контента — при помощи текстовых, графических и иных обозначений.

«Принятие закона позволит сформировать безопасную интернет-среду для реализации прав граждан на получение и распространение информации, наладить эффективную обратную связь между онлайн-платформами и пользователями, законодательно регулировать онлайн-рекламу в Казахстане, повысить прозрачность экономической деятельности на онлайн-платформах, стимулировать развитие интерфейса на государственном языке, оказать поддержку производителям отечественного контента», — отметил сенатор Нурторе Жусип.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.