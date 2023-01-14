Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев

Парламент единогласно лишил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы. Многие казахстанцы считали, что это лишит экс-главу государства всех привилегий, в том числе и неприкосновенности в части уголовного преследования.

Однако министр юстиции заявил, что Назарбаев по-прежнему неприкосновенен. А вот его семья — отныне нет.

Редакция BaigeNews.kz разбиралась, каких прав бывший президент лишился, а какие сохранил.

Сенатор Владимир Волков сообщил, что на Нурсултана Назарбаева, хоть он и лишился статуса Елбасы, распространяются общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона «О президенте Республики Казахстан» в отношении всех экс-президентов Республики.

В Законе говорится, что экс-президент Республики, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на его честь и достоинство преследуется по закону.

Обеспечение, обслуживание и охрана экс-президента Республики осуществляются за счет государства.

Нурсултану Назарбаеву, как бывшему главе государства, пожизненно:

1. устанавливается пенсия в размере восьмидесяти процентов от должностного оклада президента Республики. При этом пенсия экс-президента Республики, установленная на условиях настоящего Конституционного закона, повышается с учетом роста должностного оклада президента Республики;

2. предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;

Материалы личного архива и личной библиотеки президента РК по завершении служебной деятельности в качестве президента Республики находятся в собственности экс-президента.

Экс-президент Республики не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены.

Сегодня на совместном заседании Парламента депутаты поставили вопрос об упоминании статуса Елбасы в других законах. В Минюсте насчитали более 20 таких законодательных актов.

«Есть законы, в которых фигурируют имя первого президента, их достаточно много. Нужно провести аудит всего законодательства страны, и думаю, что в последующих сессиях мажилиса парламента эти вопросы нужно ставить. Сегодня речь идет об утрате законной силы закона о статусе первого президента Елбасы», — сообщил депутат мажилиса Ерлан Саиров.

Журналисты спросили его, есть ли вероятность вернуть активы Назарбаева в собственность государства. Мажилисмен ответил, что в Казахстане существует презумпция невиновности. Если в суде докажут вину, то имущество и владения экс-президента могут быть возвращены, отметил он.

Депутат Айдос Сарым пояснил, за какие преступления можно и нельзя будет привлечь семью Нурсултана Назарбаева.

«Есть такой принцип: закон обратной силы не имеет. Вот сейчас в законодательство вводятся нормы с самокатами и так далее. Соответственно они будут иметь некоторые санкции: если превысил скоростной режим, тогда тебя оштрафуют. Но тебя не могут оштрафовать, если ты год назад лихачил. Это тот же принцип. Но с другой стороны, есть Конституционный суд. Если какие-то будут вещи обсуждаться, то КС должен выносить решение по каждому случаю и факту. (…) Есть преступления, которые не имеют срока давности, допустим убийство, геноцид. Я не знаю, участвовали они (родственники Назарбаева — Авт.) в этом или нет. Но если такое появится, то это будут исключительные вещи», — сказал он.

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