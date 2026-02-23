Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о возможных изменениях в статусе ряда населённых пунктов. Об этом говорится в его ответе на депутатский запрос, передает zakon.kz
Речь идёт о посёлках, которые административно подчиняются городам областного значения, однако находятся на значительном удалении от них.
По словам Жумангарина, в настоящее время центральные государственные и местные исполнительные органы ведут работу по внесению изменений в законодательство об административно-территориальном устройстве страны. В частности, прорабатывается вопрос об отнесении таких посёлков к категории сельских населённых пунктов.
При этом анализируются ключевые показатели: динамика численности населения, удалённость от города, структура экономической деятельности, а также мнение жителей о возможном изменении статуса.
По итогам проведённой работы, при необходимости, в установленном порядке будут инициированы соответствующие изменения в правовые акты.
