Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о возможных изменениях в статусе ряда населённых пунктов. Об этом говорится в его ответе на депутатский запрос, передает zakon.kz

Речь идёт о посёлках, которые административно подчиняются городам областного значения, однако находятся на значительном удалении от них.

По словам Жумангарина, в настоящее время центральные государственные и местные исполнительные органы ведут работу по внесению изменений в законодательство об административно-территориальном устройстве страны. В частности, прорабатывается вопрос об отнесении таких посёлков к категории сельских населённых пунктов.

При этом анализируются ключевые показатели: динамика численности населения, удалённость от города, структура экономической деятельности, а также мнение жителей о возможном изменении статуса.

По итогам проведённой работы, при необходимости, в установленном порядке будут инициированы соответствующие изменения в правовые акты.

