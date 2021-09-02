Статус в приложении Ashyq сделают мигающим для защиты системы от злоумышленников, сообщила заместитель председателя национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает kaztag.kz.

«Новости Ashyq от разработчиков: запрет на скрины, статус будет моргать, счетчик будет ярче», — написала Якупбаева в Facebook.

Она прикрепила видео, на котором продемонстрировала мигающий статус в приложении Ashyq.

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