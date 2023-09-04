Ставим металлическое ограждение — аким Костаная о переходе по проспекту Назарбаева

Сегодня на аппаратном совещании в акимате Костаная снова обсудили вопрос надземного перехода по проспекту Назарбаева.

Некоторые пешеходы не идут по «надземке», а переходят дорогу в неположенном месте. По данному вопросу высказался аким Костаная.

«По проспекту Назарбаева условия созданы, переход есть. Нужно пройти лишние 100 метров. 95% населения не нуждаются в подъемнике. Но все бегут через дорогу. Вытоптали тропы. У нас там кустарник, он будет больше и больше. Вопрос по безопасности будет стоят остро. Автомобилисты, которые едут, ругаются, и понимают, что из кустов будут выбегать люди. Убирайте дорожку, ставим металлическое ограждение, знаки поставим. Единственная проблема подъемник. Будем разбираться», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

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