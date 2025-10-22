В Костанайской области активно развивается направление товарного молочного животноводства. С 2023 года государственную финансовую поддержку получили 12 проектов по строительству товарных молочных ферм. Эта мера имеет стратегическое значение для региона — она позволит значительно увеличить объем производства сырого молока и обеспечить стабильную работу перерабатывающих предприятий, многие из которых сегодня функционируют не на полную мощность.

Одно из таких предприятий в Костанайском районе выпускает 54 вида продукции — от айрана до сливочного масла и сыра. Завод способен перерабатывать до 35 тонн молока в сутки, однако на данный момент загружен менее чем наполовину.

«Одна из нерешённых проблем — нехватка сырья. В регионе недостаточно сырого молока. Поскольку наша продукция натуральная, нам нужно качественное молоко, которое могут стабильно поставлять именно товарные молочные фермы»,

— отметил директор предприятия Ернар Галымбек.

По его словам, запуск ТМФ позволит обеспечить заводы сырьём и вывести их на полную мощность. Эту проблему на встрече с министром сельского хозяйства также поднимал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

«Компания “Милх” может производить до 10 тысяч тонн сыра в год, но молока не хватает. Им приходится ездить далеко, собирая сырьё с больших затратами»,

— подчеркнул глава региона.

С 2023 года уже три фермы введены в эксплуатацию, в 2025 году запланирован запуск ещё четырёх, и строительство пяти новых объектов.

«Сейчас действующие товарные молочные фермы производят около 75 тысяч тонн молока в год. После запуска всех 12 проектов объём увеличится почти вдвое — до 150 тысяч тонн. Это позволит значительно загрузить перерабатывающие предприятия региона»,

— сообщил и.о. руководителя отдела экономики и развития АПК управления сельского хозяйства акимата области Нуржан Кашаков.

Реализация программы ТМФ не только укрепит молочную отрасль региона, но и создаст новые рабочие места для сельчан, повысив их занятость и доходы.

