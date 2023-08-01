Ставки по депозитам бьют рекорды в Казахстане

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Однако, как оказалось, банки на этом не остановились и продолжили улучшать условия своих депозитных продуктов. Так, например, если в мае средняя ставка вознаграждения по вкладам для физических лиц составляла 13,9%, то в июне она уже выросла до 14%.
Как выяснили аналитики, такими выгодными депозиты для населения не были уже более 25 лет. Единственный раз средняя ставка по рынку была выше в декабре 1996 года — 16,7%.
Впрочем, улучшаются условия не только для рядовых казахстанцев, но и для юридических лиц. В среднем банки предлагают им депозиты под 14,6% годовых. За последние 25 лет показатель был выше лишь в короткий промежуток времени на стыке 2015−2016 годов.
Стоит отметить, что банки заметно улучшили свои условия для бизнеса не только по тенговым депозитам, но и по тем, что открываются в иностранной валюте. В июне средства юридических лиц привлекались в среднем под 1,7% (в мае — 1,1%). Это максимальный показатель с 2017 года — тогда процентная ставка была на уровне 2%.
При этом напомним, что предельные ставки по вкладам физических лиц в тенге на данный момент могут достигать 18,3%.