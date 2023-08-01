USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Ставки по депозитам бьют рекорды в Казахстане

Ставки по депозитам бьют рекорды в Казахстане

pixabay.com

Банки продолжают повышать привлекательность своих депозитных продуктов. Сейчас средняя ставка вознаграждения, по данным аналитиков Data Hub, достигла максимального показателя за последние 25 лет, передает nur.kz

В период высокой инфляции банковский депозит может оказаться одним из эффективных способов защиты своих сбережений. Ранее мы рассказывали о том, какие условия предлагают казахстанские банки своим вкладчикам — в некоторых случаях процентная ставка может достигать максимально возможного уровня.

Однако, как оказалось, банки на этом не остановились и продолжили улучшать условия своих депозитных продуктов. Так, например, если в мае средняя ставка вознаграждения по вкладам для физических лиц составляла 13,9%, то в июне она уже выросла до 14%.

Как выяснили аналитики, такими выгодными депозиты для населения не были уже более 25 лет. Единственный раз средняя ставка по рынку была выше в декабре 1996 года — 16,7%.

Впрочем, улучшаются условия не только для рядовых казахстанцев, но и для юридических лиц. В среднем банки предлагают им депозиты под 14,6% годовых. За последние 25 лет показатель был выше лишь в короткий промежуток времени на стыке 2015−2016 годов.

Стоит отметить, что банки заметно улучшили свои условия для бизнеса не только по тенговым депозитам, но и по тем, что открываются в иностранной валюте. В июне средства юридических лиц привлекались в среднем под 1,7% (в мае — 1,1%). Это максимальный показатель с 2017 года — тогда процентная ставка была на уровне 2%.

При этом напомним, что предельные ставки по вкладам физических лиц в тенге на данный момент могут достигать 18,3%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Какой будет погода в последний месяц лета, сообщили синоптики
Следующая новость

Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение