Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2024 года.

В декабре 2024 года действуют следующие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой вознаграждения:

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