Средневзвешенная ставка по тенговым депозитам, привлеченным банками в сентябре, опустилась до 13,4%. Технически значение стало минимальным с декабря 2022-го, но к августу изменение скромное, -0,1 п.п. Об этом сообщает Первое кредитное бюро.

Самыми выгодными остаются вклады сроком 1-3 месяца, с показателем 15,4% (после рекордных 15,6% в августе).

Депозиты для ЮЛ, в свою очередь, в среднем выглядели даже привлекательнее, чем в прошлом месяце: 13,2%, +0,1 п.п.

А что с кредитами?

Средневзвешенная ставка БВУ для физлиц и ИП составила 21,6% после 20,2% в августе (займы в тенге).

«При этом упали ставки в сегментах более коротких займов (до 1 месяца, 1-3 месяца, 3 месяца – 1 год), а для сроков от 1 года до 5 лет и свыше 5 лет ставки, наоборот, пошли вверх. Самыми приятными стали условия по кредитам от 3 месяцев до 1 года (19,3%, -0,7 п.п.). Ставки по кредитам ЮЛ держатся на августовском уровне: 17,6%. Самые низкие – в сегменте от 1 до 3 месяцев: 16,9%, -1,3 п.п.», — сообщает Первое кредитное бюро.

Данные Нацбанка РК

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