Ставки по депозитам поднимают в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендовал банкам поднять ставки по тенговым депозитам, передает Tengrinews.kz.

«С 27 октября 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года.

Банкам рекомендовано повысить ставки по тенговым депозитам:

по срочным депозитам — максимум до 16,5 процента;

по сберегательным — максимум до 17,5 процента.

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