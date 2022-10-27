Ставки по депозитам поднимают в Казахстане

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендовал банкам поднять ставки по тенговым депозитам, передает Tengrinews.kz.
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«С 27 октября 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года.
Банкам рекомендовано повысить ставки по тенговым депозитам:
- по срочным депозитам — максимум до 16,5 процента;
- по сберегательным — максимум до 17,5 процента.
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