Ставки утильсбора существенно уменьшатся — глава правительства

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что ставки утилизационного сбора на автотранспорт и сельхозтехнику существенно уменьшатся, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства с участием Главы государства.
«Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения», — сказал Смаилов.
Ранее сообщалось, что новые ставки утильсбора утвердят до конца февраля.
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января, указал, что утильсбор собирает частная компания.
«Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП». Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял», — заявил Глава государства.
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