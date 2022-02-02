Ставки утильсбора утвердим после согласования с обществом — министр экологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что ставки утилизационного сбора для автомобилей и сельскохозяйственной техники утвердят после согласования с общественностью, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На заседании Мажилиса депутат Самат Мусабаев спросил у министра о том, какие решения были приняты по вопросу утильсбора. Он отметил, что Президент дал соответствующее поручение 22 дня назад.
Министр напомнил, что функции по регулированию утильсбора были переданы в «Жасыл даму». ТОО «Оператор РОП» прекратил существование, а все активы переданы государственной компании.
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«Работа по пересмотру ставок утильсбора продолжается. Я буквально три-четыре рабочие группы проводил лично по автотранспортным средствам, по сельхозтехнике, кабельно-проводниковой продукции, по упаковке и так далее. На сегодняшний день принято решение по кабельно-проводниковой продукции, что ставка утильсбора будет нулевая. Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до 1 января 2023 года, но потом принято решение о том, чтобы стала нулевая ставка платежа по кабельно-проводниковой продукции. Утильсбор по кабельно-проводниковой продукции платиться не будет», — сказал Брекешев.
Он отметил, что ставки утильсбора по автомобилям и сельхозтехнике обсуждаются.
«По автомобилям и сельхозтехнике сейчас совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития обсуждаем. МИИР должно предоставить нам свои расчеты и коэффициенты по этим ставкам. После согласования с общественностью мы их утвердим», — ответил Сериккали Брекешев.
Министр добавил, что обязательства АО «Жасыл даму» расширили и оно полностью функционирует.
«Сейчас идут следственные мероприятия. Была выемка документации и серверов. Сейчас эти северы подключены. Буквально в субботу-воскресенье наши специалисты поработали.С понедельника все полностью функционирует в прежнем режиме. Утилизационные платежи принимаются.
В нашем министерстве создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которые сейчас работают и рассматривают все приходы и расходы денежных средств согласно деятельности «Оператора РОП», — заявил глава Минэкологии.
По его словам, на счетах «Жасыл даму» в банках второго уровня находится порядка 220 миллиардов тенге.
«Часть в национальной валюте, часть в долларах. Работа проводится, в ближайшее время мы утвердим ставки утильсбора по автомобилям и сельскохозяйственной технике», — заверил Брекешев.
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