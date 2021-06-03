STEM-лаборатория открылась в физико — математическом лицее

Реализовать теоретические знания на практике теперь смогут ученики из физико-математического лицея. Там открылась новая STEM-лаборатория. ЗD принтеры, робототехнические наборы, и модульные станки -это всё, с чем предстоит познакомиться лицеистам. В учебном заведении уверены, что эта лаборатория будет полезна не только старшеклассникам, но и ученикам младшего звена, которые тоже проявляют интерес к разработке проектов.

Лаборотория на базе физико-математического лицея уже работала, но теперь она получила приставку STEM, и сейчас здесь появилось новейшее оборудование — это и ЗD принтеры, робототехнические наборы, и модульные станки.

«Этот кабинет дает большие возможности такие кабинеты уже открыты в школе Білім инновация, открыта в 12 школе города Житикара, школе имения Съянова Аулиекольского района, вот теперь ФМЛ города Костаная, такой же кабинет дождется и школа гимназия города Тобыла , всего же 5 стем лабораторий на сумму более 56 млн тг, прежде всего надеемся , что эти лаборатории послужат на благое дело», — отметила заместитель руководителя управления образования Костанайской области.

Ученики 9 класса Александр Цюпай и Сергей Трофимов разрабатывали свой проект по очистки воздушных линий передач от снега на протяжении года, теперь благодаря STEM — лабаратории ребята смогли усовершенствовать его и добавить туда новые детали.

«Проект зародился еще в апреле 2020 года , в связи с тем, что в то время из-за погодных условий и чрезвычайных происшествий множество населенных пунктов остались без электроэнергии , основной причиной этой аварии послужило обледенение проводов.Основная идея его такова, что он проходит по проводу , благодаря механизму захвата и благодаря зубчатым шкивам он срезает снег прям с проводов.

Преимущество в том, что мы можем проходить через опоры, сейчас модели если существуют ими вручную нужно управлять , а наша работает автоматически «, — рассказывают ученики.

Как признается директор школы, эта лаборатория хорошо поможет ученикам младших классов, которые тоже проявляют интерес к разработке проектов.

«Зачастую проекты делают 5- 6 классы, у которых ни физики, ни химии вообще нет , вот это программное обеспечение достаточно иллюстративное , достаточно упрощенно изложено, и позволяет с опережением объяснять те или иные процессы детям , если он что- то делает у него работает, еще лучше если он будет понимать физическую суть, физическую, химическую , то есть если он знает теорию», говорит директор физико — математического лицея Сергей Богданчиков.

Всего же на приобретение STEM лаборатории в лицей было выделено свыше 12 миллионов тенге. Сюда входят и интерактивные и технические средства обучения

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