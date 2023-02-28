Стерилизация — единственный выход. Так считают зоозащитники и призывают костанайцев провести операцию питомцам

Все бездомные из дома. С таким девизом зоозащитники при поддержке одной из ветклиник города провели акцию по стерилизации домашних животных.

Скидку предоставляли пенсионерам, людям с инвалидностью и малоимущим — владельцам кошек и собак. Волонтеры говорят, чтобы животных на улице стало меньше, их нужно стерилизовать, причем начинать нужно не с бродячих.

«Это такой пример готовый, в реальном времени, в реальном виде, не просто на бумаге, а о том как это может работать и насколько благодарны люди. Сейчас мы говорим о том, что ценники не во всех клиниках позволяют делать тем, у кого не особо есть деньги. Опять же, если мы говорим о пенсионерах, у нас есть дома, где бабулички по 50 кошек в своих подъездах кормят и у них просто нет средств», — говорит заместитель председателя ОО «Надежда Плюс KST» Ольга Соловьева.

Зоозащитники надеются в следующий раз и на господдержку. Что касается стай, которые мы наблюдаем сейчас в каждом районе города, то в них собаки собираются по причине гона, говорят врачи. Стерилизованные животные объединяться не будут, также они перестанут представлять и угрозу для людей.

«Да, безусловно, такие животные становятся меньше агрессивными, потому что они не проявляют половую охоту. Есть разные проявления, когда животное находится в половой охоте. Если мы говорим о кошечках, бывает такое что они прям гиперактивные, ласковые, то есть они прям крутятся, ластятся. А есть такие животные, наоборот, в основном мы говорим о котах и кобельках, которые могут и укусить, и агрессировать», — говорит главврач ветеринарной клиники Анастасия Сорокина.

Как известно, в конце прошлого года был разыгран и государственный тендер по отлову, стерилизации и чипированию. 53 животных прошли все процедуры и их выпустили снова на улицы Костаная. Зоозащитники говорят — они также не опасны для людей.

«Собаки, которые выпускаются в естественную среду они проходят тест на агрессию, то есть это те собаки, которые не представляют угрозу. Грубо говоря, некоторые даже гавкать не умеют. А если они проявляют какие-то под вопросом агрессии, либо активно гавкают, то они отдаются в приюты», — отмечает Ольга Соловьева.

Новому закону об ответственном обращении с животными уже почти год. Но он все еще так и не заработал в полную силу. Многие механизмы не отработаны и пробуксовывают. Но успеха в этом вопросе не достичь, говорят волонтеры, если каждый человек изначально не будет взвешенно подходить к решению — нужен ему питомец или нет, а в последствии не подойдет ответственно и к вопросу стерилизации.

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