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Стики и майнинг криптовалют: Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Фото из открытых источников

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении.

Поправки предусматривают:

  • увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых;
  • пересмотр налогообложения по выплачиваемым дивидендам;
  • ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у аффилированных лиц;
  • пересмотр ставок платы за цифровой майнинг;
  • увеличение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком
    (в рассматриваемом в Парламенте законопроекте предлагалось поэтапное увеличение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком с 2023 года с установлением ставок на уровне 70 процентов от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки);
  • норм, связанных с возмещением ущерба предпринимателям, пострадавшим при январских событиях;
  • повышение тарифов на услуги спутниковой связи;
  • пересмотр уплаты налога на добавленную стоимость при импорте некоторых сельскохозяйственных товаров;
  • применение минимального уровня цен на товары, импортируемые из третьих стран;
  • уточнение некоторых норм налогового администрирования.
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