Стики и майнинг криптовалют: Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении.
Поправки предусматривают:
- увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых;
- пересмотр налогообложения по выплачиваемым дивидендам;
- ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у аффилированных лиц;
- пересмотр ставок платы за цифровой майнинг;
- увеличение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком
(в рассматриваемом в Парламенте законопроекте предлагалось поэтапное увеличение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком с 2023 года с установлением ставок на уровне 70 процентов от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки);
- норм, связанных с возмещением ущерба предпринимателям, пострадавшим при январских событиях;
- повышение тарифов на услуги спутниковой связи;
- пересмотр уплаты налога на добавленную стоимость при импорте некоторых сельскохозяйственных товаров;
- применение минимального уровня цен на товары, импортируемые из третьих стран;
- уточнение некоторых норм налогового администрирования.
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