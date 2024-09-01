Стипендии повысили в Казахстане с 1 сентября

С 1 сентября в Казахстане повысили стипендии для 445 тысячи студентов в пределах 15-50%, передает informburo.kz

Для студентов колледжей размер стипендии вырос на 50% и составил по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Стипендии студентов бакалавриата повысили на 20%, до 47 135 тенге, обучающихся по педагогическим и медицинским специальностям – до 75 600 тенге.

В интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге.

Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.

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