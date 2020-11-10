СТО, автомойки продолжают работать после 21:00 в Костанае

В Костанайской области со вчерашнего дня действуют жесткие карантинные ограничения. Поэтому в город вышли мониторинговые группы, чтобы проверить, как соблюдается карантин. Оказалось, что некоторые организации все еще не в курсе запретов. К примеру, работники СТО и автомойки были уверены, что на них ограничения не распространяются, передает alau.kz

В понедельник в Костанайской области начал действовать жесткий карантин. Первые сутки, когда после 21:00 прекращают работу объекты торговли, сферы услуг, а после 22:00 ограничено движение костанайцев, оказались богаты на нарушения. Мониторинговая группа из числа сотрудников СЭС, полиции и городского акимата после 9 часов вечера приступила к проверкам. На первой же СТО кипела работа.

«У нас же договоры есть с фирмами, с сельхозорганизациями. Надо как-то работать с техникой», — заявил работник СТО.

Молодые парни не могли понять, что нарушают новые требования. Еще их интересовало, если они не будут работать, то где же экстренным службам чинить авто ночью?

«Заранее будут продумывать. Объекты, которые затрагивают жизнеобеспечение города, мы имеем дополнительный автотранспорт. Поэтому как-нибудь мы будем рассматривать ситуацию по ремонту», — указала руководитель отдела предпринимательства сельского хозяйства акимата г.Костанай Илона Тимошенко.

В итоге, после недолгого спора, сотрудники полиции зачитали постановление главного санитарного врача. «Вот, 31 пункт вот так вот звучит. Разрешение деятельности объектов оп оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные, мастерские ремонт автомобилей, бытовой техники, ателье и другие) с установлением режима до 21:00 часов. Все. Больше никак». А следом в поле зрения попала автомойка. Двери были открыты, а в помещении стояло только помытое авто.

«Во-первых, знаете у нас сейчас ужесточены меры санитарные, в частности ограничения введены. А вы к нам вышли без маски, у вас нет перчаток, вы контактируете с нами. Почему у вас нет маски, средства защиты?», — поинтересовалась Илона Тимошенко.

На этом группа не остановилась и продолжила объезд города, в числе тех, кто работал после 21:00 оказался и Oil центр. Илона Тимошенко также пояснила, что круглосуточно могут работать не только аптеки, но и автозаправки.

«Потому что разрешено передвигаться сотрудникам местных исполнительных органов и предприятиям, которые обеспечивают жизнеобеспечение города, то есть КТЭК, Костанай-Су», — пояснила Илона Тимошенко.

Все объекты, которые работали дольше обозначенного в постановлении времени, мониторинговая группа зафиксировала и с работников и владельцев взяла объяснительные. Подобные рейды будут продолжаться ежедневно.

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