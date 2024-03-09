СТО горит в Костанае

Слаженная работа специальных служб, при ликвидации пожара в Костанае, сообщает ДП области.

Пожар площадью 290 кв.метров произошел на одной из СТО.

Скорая забрала с места двух пострадавших.

Огнеборцы вынесли пять газовых баллонов.

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