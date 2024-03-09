СТО горит в Костанае

Слаженная работа специальных служб, при ликвидации пожара в Костанае, сообщает ДП области. https://alau.kz/wp-content/uploads/2024/03/5781190c-6f74-46a4-a6ca-7b584393db8f.mp4 Пожар площадью 290 кв.метров произошел на одной из СТО. Скорая забрала с места двух пострадавших. Огнеборцы вынесли пять газовых баллонов. Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.