Стоимость аренды в РК выросла практически во всех городах и только в одном снизилась

При этом важно отметить, что стоимость аренды в РК растет заметно быстрее, чем инфляция и заработные платы, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По итогам июля текущего года аренда благоустроенного жилья в РК подорожала на 1,9% за месяц и на 28,6% за год. Для сравнения: рост цен на товары и услуги по стране в июле составил 0,6% за месяц и 14% за год, а реальный рост заработной платы во втором квартале 2023 года — 4,7% за квартал и всего 1,2% к аналогичному кварталу предыдущего года. То есть стоимость аренды растёт быстрее заработных плат граждан и инфляции.

В месячной динамике среди крупных городов страны цены на аренду выросли в Караганде (на 3,9%), Алматы (на 3,1%), Петропавловске (на 0,6%) и Шымкенте (на 0,1%).

В годовой динамике рост цен был отмечен практически во всех крупных городах, за исключением Туркестана, где цены снизились на 3%. Наибольшее удорожание было отмечено в Алматы (на 43,1%), Петропавловске (на 40,3%) и Кокшетау (на 37,1%).

Средняя стоимость аренды квадратного метра жилья в стране составила 4,7 тыс. тг, против 3,6 тыс. тг годом ранее.

Самые высокие цены были отмечены в Алматы: 5,6 тыс. тг за кв. м. На второй и третьей строчках расположились Астана (4,5 тыс. тг за «квадрат») и Конаев (4 тыс. тг).

Более приятные цены на аренду наблюдались в таких городах, как Тараз (1,9 тыс. тг за кв. м), Кызылорда (2,1 тыс. тг) и Туркестан (2,2 тыс. тг).

Стоит ожидать и дальнейшего удорожания. Цены на аренду квартир в Алматы, по мнению экспертов Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана, могут подняться в ближайшее время на 10%–15%.

На 17 августа текущего года, по данным Numbeo, по стоимости аренды квартиры с одной спальней не в центре города Казахстан занял 56-е место среди 102 стран (394,9 долл. за месяц), а по стоимости аренды аналогичной квартиры в центре — 57-е место (569,1 долл.).

Самыми низкими в мире ценами на аренду подобной квартиры отличились Бангладеш, Пакистан и Непал, самыми высокими — Сингапур.

Среди стран СНГ Казахстан уступил по дороговизне только Армении, где стоимость квартиры с одной спальней в центре города составила 1 тыс. долл., а не в центре — 680,1 долл. Самая низкая стоимость арендной платы за подобное жильё наблюдалась в Азербайджане: 326,9 долл. за квартиру в центре и 193,6 долл. — не в центре.

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