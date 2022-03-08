Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на более чем 60 тыс. автозаправок.

Цена превысила отметку в 4,17 долларов за галлон (4,54 литра) — более 2 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Уточняется, что это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 долларов за галлон.

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