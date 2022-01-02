Стоимость ЕНТ значительно увеличилась в РК

Стоимость платного ЕНТ со следующего года повысится вдвое. Если раньше за тестирование платили 2 242 тенге, то теперь придётся отдать больше 5 с половиной тысяч.

Напомним, что платное ЕНТ проходит в Казахстане с января по февраль. Его сдают те, кто хочет заранее поступить в вузы на коммерческой основе. Кроме того, следить за проведением тестирования будут тщательней. Увеличится количество камер видеонаблюдения.

Стоимость платного ЕНТ с нового года вырастет более, чем в два раза. Это касается тестирования, которое выпускники будут сдавать в январе для поступления в вуз на коммерческой основе. С 2012 года стоимость сдачи ЕНТ не менялась, а повышению послужило несколько причин.

«Цена тестирования, мы с начала тестирования цена 4-5 лет была одна 2242 тенге,с этого года увеличилась 5640. С чем это связано? Это в первую очередь все подорожало, если так разобраться. Это тот же интеренет, который используется, те же компьютеры, которые мы значит арендуем во время ЕНТ»,-говорит руководитель КФ «Наццентра тестирования Нургельды Хасенов.

Еще одно из новшеств ЕНТ в новом году это — предоставление дополнительного времени абитуриентам с особыми потребностями. Таким образом, поступающие, которые имеют нарушения зрения, слуха, и функций опорно двигательного аппарата получат помимо 240 минут еще 40 для выполнения заданий. Кроме этого, будут внесены изменения в содержание заданий для абитуриентов этой категории. Но, и это еще не все.

»Раньше было у нас, принцип 1 компьютер, 1 тестируемый, и 1 камера. С этого 2022 года будет 1 тестируемый, 1 компьютер и 2 камеры. Что подразумевается под двумя камерами? То есть будет сверху камера, которую мы уже до этого применяли и следующая у нас будет фронтальная камера»,-говорит Хасенов.

К слову, первое платное ЕНТ состоится уже 10 января.

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