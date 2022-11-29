Стоимость недвижимости в Казахстане продолжает расти

Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили рынок жилой и коммерческой недвижимости и земли в Казахстане за три квартала 2022 года.

Исследование предложений по рынку выявило общий рост по всем категориям. В среднем, рынок просел на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом стоимость за квадратный метр по всем категориям выросла в стране в среднем на 20%, передает Деловой Казахстан.

При проведении исследования рынка, OLX выделяет несколько интересных инсайтов. Во-первых, спад рынка, практически сопоставимый со спадом в аналогичном периоде 2020 года, когда рынок недвижимости просел сразу на 29%, что, вероятнее всего, было связано со снижением покупательской способности в период пандемии и экономической обеспокоенностью граждан и, как следствие, нежеланием расставаться с таким финансовым активом, как недвижимость в собственности. Такой же тренд показывает нам и 2022 год.

В то время, как за три квартала 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, рынок вырос на 20% в целом по стране, основной причиной этому, скорее всего, стала программа, позволяющая казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений на улучшение своих жилищных условий. Об этом свидетельствовал и рост спроса — общее число поисковых запросов на сервисе в 2021 году выросло сразу на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2020.

В 2022 году спрос на недвижимость в стране упал в среднем на 27%. Несмотря на спад по рынку в целом, в 2022 году сохраняется динамичный рост цен за квадратный метр во всех категориях — в среднем на 20%, при этом, значительнее всего выросла стоимость коммерческих помещений — на 22% в среднем по стране, наименьший рост цен за квадратный метр отмечен в категории «дома» — 17% соответственно.

Дороже всего квартиры стоят в Южной столице — 650 000 тенге за квадратный метр, также в Алматы выраженнее всего и динамика роста в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Дешевле всего квадратный метр категории стоит в Кызылорде. Средняя стоимость квартир за квадратный метр в Казахстане по итогам периода 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В среднем, в Казахстане цена за квадратный метр частного дома вдвое дешевле, чем в категории «квартиры». Средняя стоимость по стране 170 000 за квадрат, против 325 000 в категории квартир. Средняя стоимость частных домов за квадратный метр в Казахстане по итогам периода 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Что касается коммерческих помещений, средняя стоимость квадрата категории по стране составляет 158 000 тенге. Дороже всего коммерческие помещения в столице ­- в среднем 230 000 тенге за квадрат. Дешевле всего — в Семее 115 000 тенге соответственно. Средняя стоимость коммерческих помещений за квадратный метр в Казахстане по итогам периода 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года:

Стоимость земли также показывает рост стоимости за квадрат по всей стране в целом. Лидером категории с самой высокой средней стоимости по городу стал Шымкент — 520 000 тенге за квадрат, дешевле всего земля в Семее — 170 000 тенге соответственно. Средняя стоимость квадрата по стране — 297 000 тенге. Средняя стоимость земли за квадратный метр в Казахстане по итогам периода 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Важно отметить, что согласно данным сервиса OLX, рынок вторичного жилья в категории квартир в 20 раз превышает первичное. При этом средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Казахстане в 2022 году — 330 000 тенге, вторичного — 290 000 тенге соответственно.

Средняя стоимость арендного жилья по стране в 2022 году составляет 1 600 тенге за квадратный метр, против 1 480 тенге по итогам аналогичного периода прошлого года. Таким образом, в среднем, арендное жилье в стране стоит 160 000 тенге за квартиру 100 кв. м. Самые дорогие квартиры в аренду в Алматы — 2 300 тенге за квадрат, самые дешевые — в Таразе, 1 200 тенге за квадрат.

Рынок строительных услуг в Казахстане вырос в 2022 году на 6%, спрос на услуги упал на 15%. ТОП-3 запросами категории стали «строительные работы», «фундамент» и «алмазное сверление».

Кроме того, сервис провел опрос среди казахстанцев, который показал, что у 39% населения нет недвижимости в собственности. Однако, у половины из них — 49% есть намерение приобрести недвижимость, а 10% предпочитают арендное жилье.

59% казахстанцев хотели бы жить в частном доме, а для тех, кто рассматривает квартиру, вопрос первичного или вторичного жилья совершенно не существенен. 47% собирается делать ремонт в жилище собственными силами, 30% ищут жилье с готовым ремонтом и лишь 11% намерены прибегнуть к услугам дизайн-проектировщика.

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