Стоимость обязательной автостраховки будут рассчитывать по-новому в Казахстане

Со следующего года стоимость обязательной автостраховки в разных регионах Казахстана может заметно измениться, ведь рассчитывать ее начнут по-новому, передает NUR.KZ.

Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) или, как ее еще называют, обязательную автостраховку должен оформлять каждый казахстанский водитель. Сделать это можно во многих страховых компаниях страны.

Сейчас стоимость полиса ОГПО равна базовой страховой премии, которая умножается на коэффициенты, зависящие от следующих факторов:

места регистрации; типа и срока эксплуатации автомобиля;

возраста и стажа водителя;

наличия или отсутствия страховых случаев по вине водителя, то есть дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На данный момент базовая стоимость полиса составляет 1,9 месячного расчетного показателя (6 555 тенге в 2023 году). Эта сумма умножается на коэффициенты, в результате чего рассчитывается цена обязательной автостраховки. В зависимости от региона эта сумма может очень сильно отличаться.

Так, например, у жителей Алматы коэффициент равен 2,96, то есть цена страховки сразу увеличивается почти в три раза. А вот для жителей населенных пунктов, не являющихся городами республиканского или областного значения, коэффициент составляет всего 0,8.

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