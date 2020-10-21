Стоимость ПЦР-теста на Covid-19 в Национальном центре экспертизы снизили до 8025 тенге

Национальный центр экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК сообщил о снижении стоимости ПЦР-теста на Covid-19 для физических лиц до 8025 тенге, сообщает informburo.kz

Раньше стоимость теста на коронавирус в НЦЭ составляла 11 500 тенге.

До этого о снижении стоимости анализа до 9000 тенге сообщили лаборатории Invivo и «Олимп».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 октября на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса поручил решить вопрос финансовой доступности тестирования. Глава государства считает стоимость теста (от 10 до 18 тысяч тенге) неприемлемой для значительной части населения.

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