Новый график пассажирских автобусов стал самой актуальной темой для обсуждения среди костанайцев. Это вопрос обсудили и в акимате на своещании с участем глав города Марата Жундубаева,. На встречу пригласили и перевозчиков.

Оптимизация автобусных маршрутов, как сообщили в акимате Костаная, делается для будущего. Костанай разрастается, на сегодня уже появилось много новых микрорайонов, куда автобусы не ходят или их мало. Таким образом, транспорт, который останется не задействованным, пойдет на нужды новых частей города таких как Береке, Аэропорт, Алтын Арман и другие. А еще, на аппаратном совещании присутствовали перевозчики. К примеру, Виктор Мущинский, отвечающий за 24 и 27 маршруты, считает, что надо поднимать тариф на проезд и возвращать прежние графики.

«На сегодняшний день согласно расчетам, которые акимат провел, стоимость проезда в городе Костанай должная быть 260-270 тенге. Из этого расчета мы 170 тенге акимат добавляет перевозчикам субсидии, каждого пассажира, детей 200 с чем-то там получается. Пенсионеров на 10 тенге больше — 180 тенге. Но у нас такое, мы понимаем, у нас специфика такая что из спальных районов вывозим, а вечером завозим. Идет повышение в городе стоимости всего, нам нужно также и повышать стоимость проезда. На сегодняшний день 100 тенге упадет — не подымут их. 20 тенге дают 800 млн. 50 тенге дают 2 млрд. нам. Меньше бюджет будет платить», -отметил Виктор Мущинский.

Перевозчик уточнил, что для них главное делать свою работу — перевозить пассажиров.

«Нам самое главное, чтобы из спальных районов мы могли утром вывезти людей. В основном люди едут к 8 часам и к 9 часам», — сказал перевозчик.

Аким Костаная сказал, что согласен с предложениями, но сейчас нужно отрегулировать маршруты.

«Что касается тарифа, что субсидии не бесконечны тоже согласен. Это тоже вопрос. Но пока мы говорим о регулировке. Сейчас пока тепло, мы должны до 30 сентября четко понимать, как мы зайдем в октябрь. Чтобы все было четко», — заключил аким Костаная.

Мобильные переводы под надзором. Как не попасть под контроль налоговиков В Казахстане изменится механизм расчета порога по мобильным переводам. Подробности LS рассказали в Комитете госдоходов. По действующим критериям...