Стоимость за экспресс-выдачу удостоверения личности в Казахстане собираются снизить

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Стоимость за ускоренную выдачу нового удостоверения личности в Казахстане собираются снизить, передает корреспондент агентства «КазТАГ».
«Внести в приказ cинистра внутренних дел Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 143 «Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения» изменения», – говорится в проекте приказа.
Планируется установить следующую стоимость для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:
- до одного рабочего дня – Т3372,45.
- до трех рабочих дней – Т1770,88.
Для областных центров:
- до трех рабочих дней – Т3372,45.
- до пяти рабочих дней – Т1770,88.
для районов и городов областей:
- до семи рабочих дней – Т677,95.
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана скорректировало цены в сторону снижения цен на услуги, относящихся к государственной монополии.
Сейчас стоимость госпошлины за оформление удостоверения стоит 0,2 МРП.
Ускоренное получение удостоверения стоит:
для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе:
- до одного рабочего дня – Т4 983.
- до трех рабочих дней – Т2 752.
для остальных областных центров:
- до трех рабочих дней – Т4 983.
- до пяти рабочих дней – Т2 752.
для районов и городов областей:
- до семи рабочих дней – Т1 116.