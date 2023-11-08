Стоит ли казахстанцам ожидать скачка цен на продукты накануне Нового года

Зампремьер-министра Серик Жумангарин сообщил, ожидать ли казахстанцам роста цен на продукты питания накануне Нового года, сообщает Zakon.kz.

«Однозначно, многократного повышения цен ожидать не стоит», – сказал вице-премьер.

При этом он указал на то, что общемировая тенденция такая, что все страны практически гайки закручивают в рамках монетарной политики.

«Все борются с инфляцией. Во всех странах инфляция – сверх ожиданий. Мы – не исключение. Мы же в открытой стране живем, не закрытой. Но галопирующей инфляции не будет. В разы цены больше не будут (расти. – Прим. ред.), для этого все условия созданы. 19 товаров не случайно попали в список СЗПТ. В экономической теории, даже при ухудшении материального положения, люди эти товары будут покупать. И мы их под строгим контролем держим. Они, может, не такую большую роль играют в вопросе инфляции, как другие товары, но социальный эффект от них очень высокий. Мы даем себе в этом отчет. Эту группу товаров будем держать под особым контролем», – резюмировал Серик Жумангарин.