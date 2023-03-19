Председатель Национального банка Галымжан Пирматов ответил, стоит ли ждать девальвации после выборов депутатов Мажилиса 19 марта, передает Tengrinews.kz.

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Глава Нацбанка пояснил, что все слухи о том, что Нацбанк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности.

«Мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем, это ЕНПФ. Мы это будем продолжать делать, поэтому эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности», — заявил Пирматов в кулуарах заседания Сената.