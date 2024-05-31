Стоит ли ждать жары в июне? Прогноз на месяц от синоптиков Казгидромета

Прогноз на июнь предоставили синоптики «Казгидромета». В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° — на западе и в южной половине страны.

Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.

В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни с сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром.

В первой декаде июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана с поступлением теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха:

на севере, в центре РК ночью от +2+10°С до +12+20°С, днем от +13+20°С до +22+30°С;

на востоке ночью от +2+7°С до +13+18°С, днем от +13+18°С до +23+30°С;

на юго-востоке ночью от +7+12°С до +12+20°С, днем от +22+27°С до +25+37°С.

В западных и южных регионах основной фон температуры составит:

на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью +15+25°С, днем +25+38°С;

на юго-западе ночью +20+28°С, днем +30+39°С;

в южных регионах ночью +12+17°С, днем +27+38°С;

В конце первой декады на большей части страны ожидается спад жары.

Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20+25°С до +30+38°С, а в западных, южных регионах от 25+30°С до 34+39°С.

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