Стоит подготовиться. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

На севере, западе, в центре Костанайской области будут идти дождь, снег. Ожидается низовая метель, гололед, туман.

Ветер юго-западный 9-14, на севере, западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 6 тепла.

В Костанае будет облачно, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.