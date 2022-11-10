Стоит подготовиться. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

На севере, западе, в центре Костанайской области будут идти дождь, снег. Ожидается низовая метель, гололед, туман.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Ветер юго-западный 9-14, на севере, западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 6 тепла.
В Костанае будет облачно, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.
Код этого блока: