Стоит поторопиться. Заканчивается прием документов для первоклассников

С первого апреля по всему Казахстану стартовал прием документов от родителей будущих первоклассников, наш регион исключением не стал. На сегодня на портал Сакура поступило 3300 заявлений. А вот родители более восьми сотен первоклашек сдавать документы для зачисления не торопятся.

Хотя прием документов будет завершен уже первого августа.

«Причина наверное в том, что зачастую родители не успевают подготовить своевременно паспорт здоровья, а соответственно если не готов паспорт здоровья, то конечно прием документов не будет осуществлен. Ну и скорее всего может быть человеческий фактор, родители где-то в отпусках и так далее, откладывают этот вопрос на дальний период. Хотят об этом нужно позаботиться раньше», — сообщила руководитель сектора развития общего и среднего образования отдела образования Костаная Галия Ершова.

Тех, кто не торопится с подачей документов, может ждать неприятный сюрприз. Во многие школы города прием первоклашек уже завершен, поэтому может случиться так, что мест в организации образования рядом с домом попросту не окажется. В этом случае нужно будет мониторить освобождение мест. Иногда свободные появляются. Найдут выход и при другой проблеме.

«Бывают такие моменты, когда родитель закрепил в одной школе, и потом меняются планы, смена места жительства. Причины разные бывают. В связи с этим люди, законные представители, они и подают заявку и школе проходит отчисление из этой системы, переводят его в другую школу. В принципе, этот процесс отработан уже», — сказала Галия Ершова.

Документы для зачисления ребенка в первый класс сейчас можно сдать только онлайн, через портал Сакура. После первого августа сделать это будет невозможно. Однако без возможности отправиться первый раз в первый класс детей не оставят. Ребенка в этом случае зачислят в ту школу, где есть свободное место. Однако гарантии, что она будет рядом с домом, нет.

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