Стоит утеплиться. Прогноз погоды на выходные от синоптиков

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В ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны.
Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.
Дожди в свою очередь принесут понижение температуры воздуха в дневные часы:
- в северных и центральных регионах до 10-18 тепла
- в восточных и южных – до 15-23 тепла, и только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла.
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