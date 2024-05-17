Стоит утеплиться. Прогноз погоды на выходные от синоптиков

В ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны.

Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.

Дожди в свою очередь принесут понижение температуры воздуха в дневные часы:

в северных и центральных регионах до 10-18 тепла

в восточных и южных – до 15-23 тепла, и только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла.

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