Стояла на балконе. Девочку спасли от суицида в Костанае

4 июня около 19 часов 10 минут возвращаясь со службы старший офицер (дознаватель) отделения военной полиции лейтенант Алимжан Рустемов во дворе дома (по улице Кобыланды батыра) увидел скопившуюся толпу людей, передает DKNews.kz.

Оказалось, по данным издания, на балконе жилого дома девочка лет 13-14 пыталась свести счеты с жизнью. Гвардеец, не теряя ни минуты, тут же поднялся в квартиру дома на пятый этаж, отвлек девочку тем, что звонит ее мама и поймал ее.

«Я шел домой после рабочего дня. Приближаясь к своему дому заметил на балконе девочку, пытавшуюся спрыгнуть с пятого этажа. Когда я зашел в квартиру, дома был ее пожилой дедушка, который ничего не мог с этим поделать, пришлось срочно вмешаться», — рассказывает дознаватель лейтенант Алимжан Рустемов.

На место случившегося прибыла карета скорой помощи. На данный момент девочка находиться с родными и близкими.

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