Стояли на обочине. Рейсовый автобус, грузовик и Kia столкнулись в Костанайской области

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Костанайской области 9 октября.

В 7:30 ч. на автодороге Алматы — Екатеринбург 68-летний водитель международного рейсового автобуса, сообщением Екатеринбург — Рудный, совершил столкновение с Kia Sportage и МА3-551605, припаркованными на обочине.

Пострадали водители легковушки и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Проводятся необходимые следственные действия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.