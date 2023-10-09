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Стояли на обочине. Рейсовый автобус, грузовик и Kia столкнулись в Костанайской области

Кадр из видео

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Костанайской области 9 октября.

В 7:30 ч. на автодороге Алматы — Екатеринбург 68-летний водитель международного рейсового автобуса, сообщением Екатеринбург — Рудный, совершил столкновение с Kia Sportage и МА3-551605, припаркованными на обочине.

Пострадали водители легковушки и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Проводятся необходимые следственные действия.

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