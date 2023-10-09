Стояли на обочине. Рейсовый автобус, грузовик и Kia столкнулись в Костанайской области

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Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Костанайской области 9 октября.
В 7:30 ч. на автодороге Алматы — Екатеринбург 68-летний водитель международного рейсового автобуса, сообщением Екатеринбург — Рудный, совершил столкновение с Kia Sportage и МА3-551605, припаркованными на обочине.
Пострадали водители легковушки и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса.
По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК.
Проводятся необходимые следственные действия.