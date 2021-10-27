Столичные полицейские задержали вора-гастролера из Костанайской области, передает Polisia.kz.
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Сотрудниками отдела криминальной полиции УП “Сарыарка” изобличен неоднократно судимый за кражи вор. 33-летний мужчина подозревается в совершении серии краж на территории РК, где столица не стала исключением.
Рецидивист был замечен в совершении похищения от сковородок и казана из частного дома до инструментов из автомашин. 23 октября подозреваемый, находясь в Нур-Султане, украл у 45-летней женщины двухколесный транспорт стоимостью около 100 тысяч тенге.
Спускаясь по лестнице многоэтажки, он заметил оставленный велосипед марки “Гринвей” и, задавшись преступным умыслом, решил выкрасть его, а позже перепродать. Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения дома по проспекту Женис, что и помогло полицейским оперативно выйти на след злоумышленника.
В отношении задержанного начато досудебное расследование. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям. Мужчина водворен в ИВС ДП.
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