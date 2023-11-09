Столкновение автомобилей прокомментировали костанайские полицейские

8 ноября 2023 года в 17 часов 54 минут в городе Тобыл по ул. Механизаторов — Обручева произошло ДТП двух автомашин.

Водитель автомобиля «Рено Дастер» двигался по ул. Механизаторов в направлении кольца (5 магазин), на пересечении ул. Обручева совершил столкновение с автомашиной «Ауди», который ехал по ул.

Обручева и на пересечении ул. Механизаторов-Обручева, выезжая со второстепенной дороги не уступил дорогу автомашине «Рено» движущегося по главной дороге.

В результате столкновения, пострадал пассажир автомобиля «Рено Дастер».

В отношении водителя автомашины Ауди возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 610 КоАП РК.

Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям.

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